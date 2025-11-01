Tale e Quale Show | la sesta puntata tra trasformismo e spettacolo ecco chi ha conquistato il podio

News tv. – La sesta puntata di Tale e Quale Show, trasmessa su Rai 1 e guidata da Carlo Conti, ha regalato agli spettatori una serata ricca di sorprese e trasformazioni. Il trio formato da Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Samuele Cavallo si è imposto sugli altri concorrenti raggiungendo 57 punti e conquistando il gradino più alto del podio. L’esibizione, caratterizzata da uno stile marcatamente Halloween, ha riscosso grande successo sia presso la giuria che tra il pubblico in studio. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Tale e Quale Show”: la sesta puntata tra trasformismo e spettacolo, ecco chi ha conquistato il podio

