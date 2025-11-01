Tale e Quale Show domina ma sale Tradimento Quarto Grado sul podio boom Tg4
Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2.910.000 spettatori pari al 19.9% di share (presentazione: 2.968.000 - 15.6%), vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.228.000 spettatori pari al 16.0%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.157.000 spettatori pari al 9.3% di share, terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, il film Assassinio a Venezia con Kenneth Branagh totalizza una media di 664.000 individui all'ascolto pari al 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it
