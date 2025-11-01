Tale e Quale show chi ha vinto la sesta puntata | le imitazioni lasciano a bocca aperta

Una serata all’insegna dello spettacolo, dell’ironia e del trasformismo ha decretato i vincitori della sesta puntata di Tale e Quale Show, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti. A imporsi sul resto del cast, con 57 punti, è stato il trio formato da Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Samuele Cavallo, protagonisti di un’esibizione in stile Halloween che ha conquistato giuria e pubblico. Insinna e Cirilli hanno vestito i panni di Mercoledì Addams e Frankenstein, portando sul palco una versione scenografica e giocosa di “Puttin’ on the RitzBloody Mary”, tra coreografie curate e una dose di autoironia che ha fatto esplodere l’applauso in studio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tale e Quale show, chi ha vinto la sesta puntata: le imitazioni lasciano a bocca aperta

