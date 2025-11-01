Tale e Quale Show chi ha vinto la serata del 31 ottobre la classifica

Tale e Quale Show, la classifica del 31 ottobre: una serata da brividi (in tutti i sensi). La puntata del 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show è stata una delle più vivaci e spettacolari dell’edizione in corso. In pieno clima di Halloween, il palco dello show di Carlo Conti si è trasformato in un piccolo teatro gotico dove travestimenti, luci e imitazioni hanno reso l’atmosfera magica, ironica e sorprendentemente emozionante. Con la giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancata per l’occasione da Sergio Friscia come quarto giudice, i concorrenti hanno dato vita a una gara che ha mescolato talento, comicità e tanta autoironia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tale e Quale Show, chi ha vinto la serata del 31 ottobre, la classifica

Altre letture consigliate

Una vittoria a 3! Samuele Cavallo, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna vincono la sesta puntata di #taleequaleshow - X Vai su X

Io penso positivo... perché oggi è venerdì e c'è #TaleeQualeShow Quarto giudice Sergio Friscia. #Rai1 #CarloConti Sergio Friscia - facebook.com Vai su Facebook

Home Talent show Tale e Quale Show Tale e Quale Show 2025, chi è il vincitore della sesta puntata:... - Conclusa la sesta puntata di Tale e Quale Show 2025, ecco chi è il vincitore e la classifica aggiornata del 31 ottobre ... Da superguidatv.it

Tale e Quale Show 2025, Maryna è la vincitrice della quinta puntata: la classifica completa - Maryna ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show con l'esibizione della canzone Hurt, nei panni di Christina Aguilera ... Lo riporta fanpage.it

Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto la quarta puntata: la classifica - Chi non ha potuto seguire l’appuntamento si chiede certamente chi ha vinto e qual è dunque la classifica al ... Segnala novella2000.it