Tale e Quale Show 31 ottobre chi ha vinto e le assegnazioni della finale

Roma, 31 ottobre 2025 – Samuele Cavallo vola spedito verso il trionfo nella classifica generale di Tale e Quale Show 2025. L’attore della soap ‘Un posto al sole’ ha vinto la semifinale del talent show di Raiuno condotto da Carlo Conti – e che nella puntata di venerdì 31 ottobre ha visto i 10 concorrenti essere giudicati dalla super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e dall’ospite Sergio Friscia – in coabitazione con la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Terzo gradino del podio della semifinale per le Donatella. Il resto della classifica: Antonella Fiordelisi, Peppe Quintale, Maryna, Pamela Petrarolo, Tony Maiello, Gianni Ippoliti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tale e Quale Show 31 ottobre, chi ha vinto e le assegnazioni della finale

