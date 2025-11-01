Tale e quale show 2025 | Pamela Petrarolo è Fiorella Mannoia video

La puntata del 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Tale e quale show 2025: Pamela Petrarolo è Fiorella Mannoia (video)

Contenuti che potrebbero interessarti

Io penso positivo... perché oggi è venerdì e c'è #TaleeQualeShow Quarto giudice Sergio Friscia. #Rai1 #CarloConti Sergio Friscia - facebook.com Vai su Facebook

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con #taleequaleshow Secondo voi chi arriverà sul podio? domani in prima serata su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

CLASSIFICA E VINCITORE SESTA PUNTATA TALE E QUALE SHOW 2025/ Pronostici: Pamela Petrarolo ancora in trionfo? - Classifica Tale e quale Show 2025, chi è il vincitore della sesta puntata? ilsussidiario.net scrive

Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1: cast, classifica e imitazioni della sesta puntata | 31 ottobre - Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2025 stasera su Rai1: scopriamo il cast e le imitazioni del 31 ottobre. Secondo superguidatv.it

Pamela Petrarolo imita Fiorella Mannoia a Tale e quale show 2025/ Da rivelazione a possibile vincitrice - Pamela Petrarolo vuole ripetersi a Tale e quale show 2025 e confermarsi ai vertici della classifica con l'imitazione di Fiorella Mannoia ... Lo riporta ilsussidiario.net