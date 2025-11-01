Tale e Quale Show 2025 chi è il vincitore della sesta puntata | la classifica aggiornata del 31 ottobre | VIDEO

Cala il sipario sulla sesta puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show 2025, andata in onda venerdì 31 ottobre. Come accade da ben 15 anni, il varietà condotto da Carlo Conti, vede protagonisti volti noti dello spettacolo cimentarsi con esibizioni dal vivo nei panni delle grandi star della musica italiana ed internazionale. Anche in questa puntata l'attenta giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi e dal quarto giurato extra Sergio Friscia, valuterà le esibizioni degli artisti in gara. Vediamo insieme chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show.

