Tale e quale show 2025 | Carmen Di Pietro è Boy George

La puntata del 31 ottobre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Tale e quale show 2025: Carmen Di Pietro è Boy George

Approfondisci con queste news

Io penso positivo... perché oggi è venerdì e c'è #TaleeQualeShow Quarto giudice Sergio Friscia. #Rai1 #CarloConti Sergio Friscia - facebook.com Vai su Facebook

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con #taleequaleshow Secondo voi chi arriverà sul podio? domani in prima serata su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

Carmen Di Pietro imita Boy George a Tale e quale Show 2025/ Un altro “disastro annunciato”? - Carmen Di Pietro indossa i panni di Boy George a Tale e quale Show 2025: la simpatica soubrette è attesa da un'altra imitazione difficilissima ... Da ilsussidiario.net

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre - Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre, su Rai 1 con Carlo Conti. tpi.it scrive

Tale e Quale Show, semifinale di fuoco: imitazioni e bagarre in classifica. Cosa vedremo (e chi vince) - Carlo Conti guida i concorrenti verso la finale: duetti impossibili e la corsa al titolo di Campione 2025 si fa infuocata. Si legge su libero.it