Tabellone ATP Metz 2025 | Auger-Aliassime per le Finals al via Cobolli Sonego e Berrettini
Servirà? Non servirà? Intanto Felix Auger-Aliassime a Metz già c’è. E ci va perché era già iscritto da tempo, in quella che è prevista come l’ultima edizione dell’evento che porta il nome di Moselle Open. Dopo 22 anni di storia, infatti, l’evento chiuderà a c ausa dei cambiamenti in seno al calendario ATP. La Francia perderà un evento che, negli anni, ha visto parecchie presenze di spicco: Ivan Ljubicic, Novak Djokovic, David Goffin, Dominic Thiem (lui solo da finalista) e tutti i francesi di spicco delle ultime tre generazioni. A proposito di ex vincitori, c’è anche Lorenzo Sonego. Per il torinese, gran protagonista a Parigi, inizio con un qualificato (ci provano Francesco Passaro e Andrea Pellegrino), per poi avere la strada verso un possibile derby con Flavio Cobolli, il quale usufruisce di un bye al primo turno in quanto testa di serie numero 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
