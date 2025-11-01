Tabellone ATP Atene 2025 | Musetti lotta per le Finals Djokovic al via C’è anche Darderi

Già svelato il tabellone dell’ATP 250 di Atene, l’Hellenic Championship che avrà dalla sua uno scenario quasi senza pari nel tennis: quello di OAKA, l’impianto già delle Olimpiadi di Atene 2004 e poi consacrato al Panathinaikos, che ne ha fatto la sua casa nel basket. La famiglia di Novak Djokovic ha spostato qui il torneo da Belgrado anche in virtù degli attriti con il governo Vucic dovuti al sostegno di Djokovic alle proteste studentesche che, negli scorsi mesi, hanno infiammato le strade della Serbia. In casa Italia, il torneo sarà seguito soprattutto per capire l’evoluzione delle vicende di Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

