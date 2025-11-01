SWITCH FPSLocker 3.04 | La Guida Completa per Sbloccare FPS e Refresh Rate su Nintendo Switch

La scena homebrew per Nintendo Switch continua a evolversi, e FPSLocker si conferma uno degli strumenti più potenti per gli utenti che vogliono spingere le prestazioni delle loro console oltre i limiti imposti. Con il nuovo aggiornamento alla versione 3.0.4, masagrator introduce importanti correzioni e miglioramenti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere. Novità in FPSLocker 3.0.4. L’ultima release stabile porta con sé un fix molto atteso e un aggiornamento cruciale: Fix: Risolto un problema per cui lo stato di “Halt unfocused game” non veniva salvato in certe situazioni.. Aggiornamento: È stata espansa la base interna dei Title ID, migliorando la compatibilità con una gamma più ampia di titoli. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net