Parigi, 1 novembre 2025 – Sono passate quasi due settimane dal clamoroso furto nella Galleria d'Apollo del Louvre e le indagini hanno portato all'arresto di altre cinque persone nella serata di mercoledì 29 ottobre, tra il XVI arrondissement della capitale e la periferia nord-est. Tra loro, una residente di 38 anni nel comune di La Courneuve (Seine-Saint-Denis), che dovrà rispondere davanti alle autorità giudiziarie questo pomeriggio, con l'accusa di "complicità di furto in banda organizzata" e "associazione a delinquere finalizzata a un crimine".

Svolta nelle indagini del furto del Louvre: arrestata una complice di 38 anni