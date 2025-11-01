Svolta nelle indagini del furto del Louvre | arrestata una complice di 38 anni
Parigi, 1 novembre 2025 – Sono passate quasi due settimane dal clamoroso furto nella Galleria d’Apollo del Louvre e le indagini hanno portato all’arresto di altre cinque persone nella serata di mercoledì 29 ottobre, tra il XVI arrondissement della capitale e la periferia nord-est. Tra loro, una residente di 38 anni nel comune di La Courneuve (Seine-Saint-Denis), che dovrà rispondere davanti alle autorità giudiziarie questo pomeriggio, con l’accusa di “complicità di furto in banda organizzata” e “associazione a delinquere finalizzata a un crimine”. TOPSHOT - (FILES) This photograph shows the closed gate of the "Gallerie d'Apollon" ("Apollo's Gallery") and The French Crown Jewels, at the Louvre Museum in Paris, on January 8, 2021. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
