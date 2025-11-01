Sventata truffa a un’anziana Intervengono i poliziotti | bloccati e arrestati in due

Il rapido intervento della Squadra Mobile ha permesso di sventare un’ennesima truffa ai danni di una persona anziana e di arrestare in flagranza due uomini residenti a Napoli, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. I due malviventi, fermati dopo un’operazione lampo condotta dagli agenti della terza sezione ’Reati contro il Patrimonio’ avevano appena sottratto con l’inganno a una donna novantenne la somma di 1.800 euro in contanti e diversi monili in oro. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. I fatti risalgono alla tarda mattinata di martedì 28 ottobre, quando alla sala operativa della Questura sono giunte diverse segnalazioni relative a tentativi di truffa con la tecnica del ’finto nipote’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

