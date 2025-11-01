Suzuki Vitara è l' auto ufficiale di Eicma 2025

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per celebrare il legame tra il mondo delle due e quattro ruote, Suzuki Vitara Hybrid sarà presente nel padiglione fieristico di Rho con una livrea che riprende la grafica e lo spirito delle rispettive moto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

suzuki vitara 232 l auto ufficiale di eicma 2025

© Gazzetta.it - Suzuki Vitara è l'auto ufficiale di Eicma 2025

