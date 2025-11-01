Suv travolge la volante e uccide un poliziotto | il 28enne arrestato positivo al test della droga

E’ stato arrestato il 28enne che era alla guida del Suv che si è scontrato con la volante della Polizia provocando la morte di un agente 47 anni, Aniello Scarpati, e il ferimento di un altro poliziotto che era alla guida, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e ora ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli in prognosi riservata. Gli viene contestato il reato di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Suv travolge la volante e uccide un poliziotto: il 28enne arrestato positivo al test della droga

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli, suv con 6 giovani travolge una volante: morto un agente. "Pare che, intorno alle 2 di notte, la volante su cui viaggiavano i due agenti sia stata centrata da un Bmw X4 con a bordo 6 giovani, di cui 2 minorenni. La vettura, che viaggiava ad alta velocità n - facebook.com Vai su Facebook

Torre del Greco, Suv travolge volante: un poliziotto morto, l’altro è grave/ Autista in fuga dopo l’incidente - Incidente Torre del Greco, Suv travolge volante polizia: un poliziotto morto, l'altro è grave. Si legge su ilsussidiario.net

Suv contro volante a Torre del Greco. Un poliziotto morto, un'altro gravemente ferito. E' caccia al conducente dell'auto - In cinque sono stati rintracciati, tre dei quali minorenni mentre è ancora irrintracciabile il 28enne alla guida del suv ... rtl.it scrive