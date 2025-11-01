Suv travolge la volante e uccide un poliziotto | il 28enne arrestato positivo al test della droga

E’ stato arrestato il 28enne che era alla guida del Suv che si è scontrato con la volante della Polizia provocando la morte di un agente 47 anni, Aniello Scarpati, e il ferimento di un altro poliziotto che era alla guida, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e ora ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli in prognosi riservata.   Gli viene contestato il reato di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

