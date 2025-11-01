Suv si scontra con una Volante morto poliziotto di 47 anni

In provincia di Napoli, a Torre del Greco, una Bmw X4 si è scontrata con un'autopattuglia del locale commissariato. In seguito all'impatto uno dei due agenti della Volante è deceduto, l'altro è gravemente ferito. Conducente del Suv in fuga, i passeggeri (due dei quali minorenni) sono in ospedale. Dalle prime ricostruzioni, sembra che a bordo ci fossero più delle cinque persone consentite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Suv si scontra con una Volante, morto poliziotto di 47 anni

+++ +++ Bus con a bordo 50 ragazzi si scontra con un Suv a Treviso. Morto l’automobilista di 85 anni: aveva la patente scaduta https://gazzettadelsud.it/?p=2121290 - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, volante si scontra con un Suv: morto un poliziotto - Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un poliziotto. Riporta msn.com

Scontro volante-Suv nella notte: morto un poliziotto, grave il collega - Lascia una moglie e tre figli, Aniello Scarpati, il capo pattuglia della volante della polizia che stanotte ha perso la vita a causa di un violento scontro ... Si legge su stylo24.it

Incidente tra Suv e volante della polizia: morto agente 47enne a Torre del Greco - TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati di Ercolano, ha perso la vita nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, a causa di un incidente stradale. Da livesicilia.it