Suv si schianta contro una volante della polizia muore l’agente Aniello Scarpati Rintracciato l’autista | incastrato da alcune fratture al volto
È stato rintracciato e fermato all’ospedale Maresca di Torre del Greco il 28enne alla guida dell’auto che si è scontrata a fortissima velocità contro una volante della polizia nella notte, causando la morte dell’ Aniello Scarpati e costringendo un altro agente – Ciro Cozzolino – a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Il giovane sarebbe stato al volante di una Bmw X4 presa a noleggio. A bordo con lui sarebbero state presenti altre cinque persone, tutte identificate. Cozzolino al momento si trova ancora ricoverato in terapia intensiva ed è in prognosi riservata. La traccia dei pronti soccorso e le fratture al viso. 🔗 Leggi su Open.online
