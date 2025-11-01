Suv si schianta contro una volante della polizia | agente muore nel Napoletano - Rintracciato il guidatore 28enne

È accaduto nella notte all'altezza di Torre del Greco, era a bordo di un'auto della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Suv si schianta contro una volante della polizia: agente muore nel Napoletano - Rintracciato il guidatore 28enne

Un suv percorre ad altissima velocità contromano viale Europa a Torre del Greco. Invade la corsia opposta, all'altezza del civico 32, l'uomo alla guida perde il controllo e si schianta contro una volante della polizia di pattuglia in zona.

Torre del Greco, suv invade la carreggiata e si schianta con una volante: morto un poliziotto

Poliziotto morto in un incidente: la volante si schianta contro un suv con 6 giovani a bordo

Volante si schianta contro un suv che invade la corsia: morto un poliziotto, grave il collega. Conducente in fuga - Salerno: agente 47enne sbalzato fuori dall'auto di servizio.

Incidente tra Suv e volante della polizia: morto l'agente Aniello Scarpati. Come sta il collega Ciro Cozzolino