Suv si schianta contro una volante della polizia | agente muore nel Napoletano - Rintracciati 5 passeggeri conducente in fuga

È accaduto nella notte all'altezza di Torre del Greco, era a bordo di un'auto della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Suv si schianta contro una volante della polizia: agente muore nel Napoletano - Rintracciati 5 passeggeri, conducente in fuga

Volante si schianta contro un suv che invade la corsia: morto un poliziotto, grave il collega. Conducente in fuga - Salerno: agente 47enne sbalzato fuori dall'auto di servizio. Scrive ilfattoquotidiano.it

Poliziotto morto in un incidente: la volante si schianta contro un suv con 6 giovani a bordo - L'auto di servizio si è schiantata contro un suv con 5 giovani a bordo ... Secondo today.it

Torre del Greco: incidente Suv invade la corsia e si schianta contro una volante, muore un poliziotto - Il Suv nero, una Bmw X4 a noleggio, si è trasformato in un proiettile nella notte tra la Litoranea e via Nazionale, zona Leopardi. Si legge su videonola.tv