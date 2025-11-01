Suv invade la corsia opposta e si schianta contro una volante a Napoli | le immagini del luogo dell’incidente

Un poliziotto è morto ed un altro è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale a Torre del Greco. Lo scontro, tra la volante ed un’altra vettura, si è verificato in Viale Europa. La vittima è l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. In seguito all’impatto, la volante è stata sbalzata fuori dalla carreggiata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Suv invade la corsia opposta e si schianta contro una volante a Napoli: le immagini del luogo dell’incidente

