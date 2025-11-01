Suv contro volante ricercato un 28enne
14.40 Erano 6 i giovani a bordo del suv che nella notte si è scontrato con una volante della Polizia, causando la morte di un agente e il ferimento di un altro Ancora in fuga il conducente dell'auto, mentre gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno rintracciato altri 5 ragazzi: tre sono minorenni. Si cerca il 28enne che era alla guida. Dopo il terribile impatto, tutti sono fuggiti a piedi e alcuni si sono fatti medicare in ospedale.
