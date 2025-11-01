Suv contro volante preso il guidatore

14.50 E' stato rintracciato all'ospedale Maresca di Torre del Greco e arrestato il 28enne che gli inquirenti ritengono fosse alla guida del Suv che ha urtato a Torre del Greco una volante della Polizia, provocando la morte di un agente e il ferimento di un altro. Il giovane dopo l'impatto era fuggito a piedi, così come gli altri 5 che si trovavano a bordo del Suv noleggiato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

