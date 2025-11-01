suv contro volante della polizia apprensione per il secondo agente

È durata poco meno di 12 ore la fuga del 28enne sospettato di essere alla guida del Suv che si è scontrato con la volante della polizia, provocando la morte dell'agente Aniello Scarpati, 47 anni. Apprensione per l'altro agente di polizia rimasto ferito dopo l'impatto: è ricoverato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

