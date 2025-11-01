Suv contro volante della polizia apprensione per il secondo agente
È durata poco meno di 12 ore la fuga del 28enne sospettato di essere alla guida del Suv che si è scontrato con la volante della polizia, provocando la morte dell'agente Aniello Scarpati, 47 anni. Apprensione per l'altro agente di polizia rimasto ferito dopo l'impatto: è ricoverato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
MORTO AGENTE DI POLIZIA L'agente Aniello Scarpati morto in un terribile incidente, grave il suo collega. In fuga l'autista del SUV che ha travolto la volante - facebook.com Vai su Facebook
Torre del Greco, Suv travolge volante: un poliziotto morto, l’altro è grave/ Autista in fuga dopo l’incidente - Incidente Torre del Greco, Suv travolge volante polizia: un poliziotto morto, l'altro è grave. Si legge su ilsussidiario.net
Auto contro una volante della polizia nel Napoletano: muore un agente. Rintracciato l'automobilista fuggito - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale intorno alle 2 della notte scorsa. ansa.it scrive
Napoli, Suv contro una volante della polizia: morto l’agente Aniello Scarpati. «Non doveva essere in servizio» - Il conducente della Bmw che ha provocato l'incidente si è dato alla fuga ... Si legge su msn.com