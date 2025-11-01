Suv contro volante a Napoli rintracciato l’automobilista fuggito
Le forze dell’ordine hanno rintracciato e arrestato il conducente del Suv che, nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025, si è scontrato con una volante della Polizia in provincia di Napoli. L’incidente ha causato la morte di un agente e il grave ferimento del collega. L’automobilista, un ragazzo di 28 anni, era fuggito a piedi ed è stato individuato all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Procedono intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, la vettura, una BMW X4 con a bordo sei giovani (tra cui due minori), avrebbe urtato la macchina condotta dagli agenti facendola precipitare in un dirupo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
