Suv contro volante a Napoli rintracciato l’automobilista fuggito

Lettera43.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine hanno rintracciato e arrestato il conducente del Suv che, nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025, si è scontrato con una volante della Polizia in provincia di Napoli. L’incidente ha causato la morte di un agente e il grave ferimento del collega. L’automobilista, un ragazzo di 28 anni, era fuggito a piedi ed è stato individuato all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Procedono intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, la vettura, una BMW X4 con a bordo sei giovani (tra cui due minori), avrebbe urtato la macchina condotta dagli agenti facendola precipitare in un dirupo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

suv contro volante a napoli rintracciato l8217automobilista fuggito

© Lettera43.it - Suv contro volante a Napoli, rintracciato l’automobilista fuggito

Altre letture consigliate

suv contro volante napoliSuv contro una volante della Polizia: muore un poliziotto di 47 anni. Molto grave un collega - E' accaduto la scorsa notte intorno alle 4 nel Napoletano, a Torre del Greco, in Viale Europa. Segnala msn.com

Napoli, travolgono con il suv una volante e poi scappano: morto un poliziotto - Un suv si è scontrato con una volante, e un poliziotto è morto. Riporta iltempo.it

Napoli, Suv contro una volante della polizia: morto l’agente Aniello Scarpati. «Non doveva essere in servizio» - Il conducente della Bmw che ha provocato l'incidente si è dato alla fuga ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Suv Contro Volante Napoli