Suv contro un' auto della Polizia | muore un agente grave il collega Sotto l' effetto delle

AGI - Un Suv si è scontrato con una volante, e un poliziotto è morto. E' accaduto la scorsa notte intorno alle 4 nel Napoletano, a Torre del Greco, in Viale Europa. Il Suv ha invaso la carreggiata opposta a quella in cui la pattuglia stava transitando, finendo contro la vettura della polizia. L'urto è stato violento e il capo pattuglia che era alla guida, l'assistente Capo Aniello Scarpati, 47 anni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e, dopo aver fatto un volo di 10 metri, è morto sul colpo. Lascia moglie e tre figli. Ferito gravemente il suo collega Ciro Cozzolino, 38 anni: trasportato all'ospedale del Mare di Napoli e sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Agi.it
