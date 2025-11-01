Suv contro una volante della Polizia | muore un poliziotto di 47 anni
AGI - Un Suv nel napoletano si è scontrato con una volante, e un poliziotto è morto. Accade a Torre del Greco in Viale Europa questa notte intorno alle quattro. Il Suv ha invaso la carreggiata opposta a quella in cui la pattuglia stava transitando, finendo contro la vettura della polizia. L'urto è stato violento e il capo pattuglia che era alla guida, l'assistente Capo Aniello Scarpati, 47 anni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e ha fatto un volo di 10 metri, morendo sul colpo. Lascia moglie e tre figli. Il suo collega, ferito gravemente, è stato poi trasportato all'ospedale del Mare di Napoli dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, e dichiarato fuori pericolo di vita. 🔗 Leggi su Agi.it
