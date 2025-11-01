Suv contro una volante della Polizia | muore un poliziotto di 47 anni Molto grave un collega

Agi.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un Suv si è scontrato con una volante, e un poliziotto è morto. E' accaduto la scorsa notte intorno alle 4 nel Napoletano, a Torre del Greco, in Viale Europa. Il Suv ha invaso la carreggiata opposta a quella in cui la pattuglia stava transitando, finendo contro la vettura della polizia. L'urto è stato violento e il capo pattuglia che era alla guida, l'assistente Capo Aniello Scarpati, 47 anni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e, dopo aver fatto un volo di 10 metri, è morto sul colpo. Lascia moglie e tre figli. Il suo collega, ferito gravemente, è stato poi trasportato all'ospedale del Mare di Napoli dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed ora è ricoverato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Agi.it

suv contro una volante della polizia muore un poliziotto di 47 anni molto grave un collega

© Agi.it - Suv contro una volante della Polizia: muore un poliziotto di 47 anni. Molto grave un collega

Leggi anche questi approfondimenti

suv contro volante poliziaSuv contro una volante della Polizia: muore un poliziotto di 47 anni. Ancora ricercato il guidatore - Un Suv nel napoletano si è scontrato con una volante, e un poliziotto è morto. Da msn.com

suv contro volante poliziaTorre del Greco, Suv travolge volante: un poliziotto morto, l’altro è grave/ Autista in fuga dopo l’incidente - Incidente Torre del Greco, Suv travolge volante polizia: un poliziotto morto, l'altro è grave. Lo riporta ilsussidiario.net

Scontro tra Suv e auto della polizia: morto agente 47enne. Sulla Bmw 6 giovanissimi, due minorenni: conducente irreperibile - Una pattuglia della Polizia di Stato, un turno cambiato all’ultimo momento per spirito di servizio, una notte di lavoro che si è trasformata in tragedia. Come scrive giustizianews24.it

Cerca Video su questo argomento: Suv Contro Volante Polizia