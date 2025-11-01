Suv contro una volante della Polizia | muore un agente grave un collega Preso un 28enne c
AGI - Un Suv si è scontrato con una volante, e un poliziotto è morto. E' accaduto la scorsa notte intorno alle 4 nel Napoletano, a Torre del Greco, in Viale Europa. Il Suv ha invaso la carreggiata opposta a quella in cui la pattuglia stava transitando, finendo contro la vettura della polizia. L'urto è stato violento e il capo pattuglia che era alla guida, l'assistente Capo Aniello Scarpati, 47 anni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e, dopo aver fatto un volo di 10 metri, è morto sul colpo. Lascia moglie e tre figli. Ferito gravemente il suo collega Ciro Cozzolino, 38 anni: trasportato all'ospedale del Mare di Napoli e sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MORTO AGENTE DI POLIZIA L'agente Aniello Scarpati morto in un terribile incidente, grave il suo collega. In fuga l'autista del SUV che ha travolto la volante - facebook.com Vai su Facebook
Suv contro una volante della Polizia: muore un poliziotto di 47 anni. Molto grave un collega - E' accaduto la scorsa notte intorno alle 4 nel Napoletano, a Torre del Greco, in Viale Europa. Scrive msn.com
Incidente tra Suv e volante della polizia: morto l'agente Aniello Scarpati. Come sta il collega Ciro Cozzolino VIDEO - È in rianimazione, intubato ed in ventilazione meccanica con una frattura al bacino e varie contusioni d’organo. Lo riporta ilgazzettino.it
Torre del Greco, Suv travolge volante: un poliziotto morto, l’altro è grave/ Autista in fuga dopo l’incidente - Incidente Torre del Greco, Suv travolge volante polizia: un poliziotto morto, l'altro è grave. Si legge su ilsussidiario.net