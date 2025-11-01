Suv contro autobus la scoperta sconvolgente a casa dell’anziano morto

Quando la vita ti mette di fronte al dolore più grande, pensi che nulla possa peggiorare. Ma a Fregona, la famiglia De Luca ha scoperto che, a volte, la crudeltà umana non ha limiti. Cosa può accadere quando il destino sembra già aver chiesto troppo? Mentre tutto il paese era scosso dalla tragedia che ha portato via Germano De Luca, un’ombra ancora più cupa si è abbattuta su chi sperava solo di salutare il proprio caro in pace. Nessuno era pronto a ciò che stava per succedere nella casa di famiglia, già vuota e intrisa di dolore. Un ritorno amaro: la scoperta che ha gelato il sangue. Il nipote di Germano, entrato solo per recuperare un vestito per l’ultimo saluto allo zio, si è trovato davanti a una scena che non avrebbe mai voluto vedere: porta d’ingresso sfondata, stanze a soqquadro, il silenzio spezzato solo dal battito del cuore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

La Squadra Mobile ha fermato il giovane vicino alla fermata degli autobus di via Fanti d’Italia. La droga è stata scoperta durante la perquisizione dei bagagli - facebook.com Vai su Facebook

Con il Suv contro l’autobus. Muore il conducente 85enne. Aveva la patente sospesa - Incidente nel Trevigiano, l’anziano alla guida dell’auto avrebbe avuto un malore. Come scrive quotidiano.net

Oderzo, suv contro pullman: morto automobilista e 15 studenti feriti - È di un morto e di 15 studenti feriti, il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7. Segnala iltempo.it

Incidente tra autobus e suv, l'autista nonostante le ferite e lo choc mette in salvo gli studenti: «Gesto eroico, ma ora è molto provato» - Nonostante lo spavento e le ferite, ha rassicurato gli studenti a bordo e, dopo aver verificato che nessuno di loro fosse in gravi condizioni, ha aperto la botola sul tetto ... Secondo ilgazzettino.it