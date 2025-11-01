Susanna Pecoroni Viterbo celebra la runner delle sette maratone mondiali | Correre mi ha aiutato nei momenti difficili
Attestato di merito sportivo a Susanna Pecoroni. La sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha conferito il riconoscimento alla runner viterbese per aver completato con straordinario successo le sette maratone del circuito Abbott world marathon majors, cimentandosi nelle più prestigiose e impegnative. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Attestato di merito sportivo a Susanna Pecoroni - E per cittadini eccellenti, che si distinguono, ognuno a proprio modo, è giusto organizzare momenti come questi”. Secondo newtuscia.it
Viterbo – Susanna Pecoroni premiata in Comune come “Eccellenza sportiva” (VIDEO) - Susanna Pecoroni, atleta viterbese, ha tagliato il traguardo della Maratona di Sydney coronando un sogno che pochi al mondo riescono a realizzare: com ... Da etrurianews.it