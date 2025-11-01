Supermercati aperti sabato 1 novembre da Milano a Roma e Napoli | l' elenco e tutti gli orari

Leggo.it | 1 nov 2025

Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, molti supermercati e centri commerciali in Italia resteranno aperti, offrendo l?opportunità di fare la spesa anche in una giornata festiva.. 🔗 Leggi su Leggo.it

supermercati aperti sabato 1 novembre da milano a roma e napoli l elenco e tutti gli orari

© Leggo.it - Supermercati aperti sabato 1 novembre, da Milano a Roma e Napoli: l'elenco e tutti gli orari

