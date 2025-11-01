Supergirl | Milly Alcock rivela che il film DCU affronterà il controverso retcon di Superman

Il film Supergirl sarà il prossimo film dell’ DC Universe di James Gunn, dopo il debutto di Milly Alcock nell’episodio del 2025 di David Corenswet. Il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” non sta perdendo tempo nel mettere in scena le sue icone kryptoniane, poiché Kara Zor-El sarà sotto i riflettori il prossimo anno. In un’intervista con @Nerdtropolis, David Krumholtz, che interpreta il padre di Kara, Zor-El, in Supergirl, ha spiegato come il film del 2026 renderà omaggio al libro Woman of Tomorrow su cui è basato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Argomenti simili trattati di recente

«Supergirl in particolare è una space opera. È come i Guardiani della Galassia. » Così James Gunn riassume lo spirito del prossimo film DC, in arrivo il 26 giugno 2026. Dietro la macchina da presa ci sarà Craig Gillespie, mentre Milly Alcock vestirà i panni del - facebook.com Vai su Facebook

Supergirl, ci sono indizi sulla presenza di Superman nel film con Milly Alcock - Dei nuovi rumor parlano in maniera sempre più convinta di un ritorno del Superman di David Corenswet nel film di Supergirl ... Riporta cinema.everyeye.it

Supergirl, annunciate le riprese aggiuntive per il nuovo film DCU: ecco quanti giorni dureranno - Molto in anticipo sulla tabella di marcia, la pellicola che si concentrerà sul personaggio di Milly Alcock avrà bisogno di alcune riprese aggiuntive pare per aggiungere scene con un personaggio molto ... Scrive msn.com

Milly Alcock, star di Supergirl, sarà la protagonista della dark comedy Thumb - L'attrice, che ha compiuto il suo debutto nel DCU con Superman, sarà impegnata sul set del nuovo film in autunno a New York. Da movieplayer.it