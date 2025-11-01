Raggiunta la quota di 260mila biglietti venduti, l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games si avvicina al podio assoluto della storia della manifestazione. Lo scorso anno il totale toccò la cifra di 275mila tagliandi, la terza in assoluto nella storia, in una edizione particolarmente “baciata“ dal sole. Va ricordato che i numeri record del 2022 e 2023 sono irraggiungibili dopo l’istituzione del numero chiuso giornalieri di 80mila, quello che è stato appunto toccato dalla giornata festiva di oggi. Ieri, finalmente, il meteo è stato favorevole e questo ha permesso alle decine di migliaia di visitatori di non soffrire altro se non per le attese agli eventi e ai firmacopie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Superati i 260mila biglietti. La passione batte anche il meteo . E oggi c'è il tutto esaurito