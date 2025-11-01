Sulla copertina di questo mese celebriamo la grazia silenziosa e potente di una donna che trasforma la vulnerabilità in arte

Il suo percorso nasce da un bisogno autentico: essere ascoltata. Non per ambizione, ma per guarire. Non per apparire, ma per sentire. Nelle sue parole, nella sua calma, nel suo sguardo, si riconosce quella rara intensità che appartiene a chi ha attraversato il dolore e ne ha fatto bellezza. Per lei, il cinema non è un palcoscenico, ma una via di guarigione, un luogo sacro in cui l’anima e l’immagine si incontrano. Questa copertina racconta una rinascita: la storia di una donna che a 38 anni riscopre sé stessa e la propria voce, una voce che non grida, ma vibra — con dolcezza, con verità, con luce. 🔗 Leggi su Citypescara.com