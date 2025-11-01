Sul Lago di Como c' è il migliore hotel d' Italia e il quarto nel mondo

Sul lago di Como non si specchiano solo montagne e ville storiche: si riflette anche il prestigio. Nella nuova edizione della classifica The World’s 50 Best Hotels 2025, annunciata a Londra, l’Italia torna a brillare grazie al Passalacqua di Moltrasio, che conquista un sorprendente quarto posto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

