Suicidio assistito Sibilla Barbieri i pm chiedono l’archiviazione per Cappato e gli altri indagati

Repubblica.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra loro anche il figlio dell’attrice e regista, Vittorio Parpaglioni che due anni fa l’ha accompagnata in Svizzera. L’avvocata Gallo: “Necessario approvare una legge sul fine vita giusta, laica, rispettosa delle persone e della Costituzione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

