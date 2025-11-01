Suicidio assistito Sibilla Barbieri i pm chiedono l’archiviazione per Cappato e gli altri indagati

Fra loro anche il figlio dell’attrice e regista, Vittorio Parpaglioni che due anni fa l’ha accompagnata in Svizzera. L’avvocata Gallo: “Necessario approvare una legge sul fine vita giusta, laica, rispettosa delle persone e della Costituzione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Suicidio assistito Sibilla Barbieri, i pm chiedono l’archiviazione per Cappato e gli altri indagati

