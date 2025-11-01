Sugli spalti da acquistare entro l’8 novembre Pacchetto derby | tre sfide in Curva a trenta euro Arezzo Vis Pesaro e Ternana in promozione

Un pacchetto per i derby al Curi. E nel mezzo la gara con la Vis Pesaro. Il Perugia scende i campo con un mini abbonamento scontato per le prossime tre sfide da vedere in Curva Nord al prezzo di trenta euro. La società, infatti, comunica che è già possibile acquistare un pacchetto di tre gare ad un prezzo speciale solo per il settore di Curva per le gare contro Arezzo (in programma domenica 9 novembre alle 14,30), Vis Pesaro (24 novembre alle 20,30) e Ternana (in calendario il 7 dicembre ma da confermare). Promozione che sarà possibile per una settimana: si potrà acquistare il pacchetto solo entro sabato 8 novembre, poi non sarà più possibile usufruire di questo sconto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

