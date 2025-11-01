Sudditanza a chi? Quella di Meloni d’America è efficacia e peso politico

Tra le accuse che più spesso l’opposizione rivolge a Giorgia Meloni ce n’è una che ritorna con ostinazione: quella di essere, per dirla con le parole poco eleganti di Maurizio Landini, una «cortigiana» del presidente degli Stati Uniti. Al di là della volgarità dell’espressione – che più che un argomento politico suona come un insulto personale – vale la pena interrogarsi sul merito dell’accusa: davvero l’Italia, sotto la guida di Meloni, sarebbe ridotta a una posizione di sudditanza nei confronti del tycoon americano? I fatti raccontano una storia diversa. Basti ricordare la visita alla Casa Bianca nei giorni della detenzione di Cecilia Sala in Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

