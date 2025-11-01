Sucic Inter si va verso la conferma per il Verona | di chi può prendere il posto

Inter News 24 Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. Come riportato dal Corriere dello Sport, Petar Sucic si candida a una nuova maglia da titolare in vista della sfida dell’ Inter contro il Verona. Il centrocampista croato, classe 2003, è reduce da una prestazione di alto livello contro la Fiorentina, impreziosita da un gol spettacolare che ha consolidato la fiducia di Cristian Chivu nei suoi confronti. Il tecnico romeno sembra intenzionato a confermarlo dal primo minuto, riconoscendone la crescita costante sia dal punto di vista tecnico che tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, si va verso la conferma per il Verona: di chi può prendere il posto

