"Le persone sono confuse, ci chiamano, ci fermano, vogliono sapere che cosa succede al Piano regolatore del porto di Marina di Carrara ". A parlare è Orietta Colacicco, presidente dei Paladini Apuoversiliesi. Un'occasione per fare chiarezza e illustrare la posizione di ambientalisti e operatori turistici apuani e versiliesi. "C'é chi dice ancora che si aspetta solo l'approvazione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ma non è così – afferma Colacicco –. Da luglio scorso sono successe diverse cose, dall'ordine del giorno di Barabotti alla Camera, alle parole del vice ministro Rixi, all'avvio di un tavolo tecnico, dove alla base c'è comunque la modifica del Piano che per ora è sospeso".

"Subito interventi anti erosione". I Paladini: "E sul porto servono modifiche"