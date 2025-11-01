Subbuglio in Rai per Samira Lui a Sanremo | l’entourage di Stefano De Martino si infastidisce

Samira Lui potrebbe essere una delle co-conduttrici di Caro Conti, esplode la polemica. In Rai è scoppiato un vero e proprio subbuglio dopo l’indiscrezione lanciata da Vanity Fair e rilanciata dal settimanale Oggi: Carlo Conti starebbe valutando di portare Samira Lui sul palco del Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice. Un’ipotesi che, secondo il giornalista Alberto Dandolo, avrebbe creato malumori interni e irritato perfino l’entourage di Stefano De Martino, volto di Affari Tuoi e simbolo del prime time di Rai 1. L’indiscrezione, partita da Santo Pirrotta sulla newsletter “ Celebrity Watch ” di Vanity Fair, dipinge Samira come “la donna televisiva del momento”, forte del successo ottenuto come valletta nella nuova versione de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

