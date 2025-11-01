Su Retequattro il documentario  Pasolini – Maestro Corsaro nell’anniversario della sua drammatica scomparsa

Retequattro propone in seconda serata domani, domenica 2 novembre 2025 nell’anniversario della sua drammatica scomparsa, il documentario “Pasolini – Maestro Corsaro”. Cinquant’anni dopo la sua morte, Pier Paolo Pasolini continua a parlare al presente. Per celebrarne la figura, Retequattro propone in seconda serata domani, domenica 2 novembre 2025 nell’anniversario della sua drammatica scomparsa, il documentario “Pasolini – Maestro Corsaro”: un viaggio diretto e potente nell’universo di uno degli intellettuali più influenti del Novecento italiano. Scrittore, regista, polemista, voce scomoda e lucidissima: Pasolini ha raccontato l’Italia con uno sguardo unico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

