Su Retequattro il documentario  Pasolini – Maestro Corsaro nell’anniversario della sua drammatica scomparsa

Retequattro  propone in  seconda serata domani,  domenica  2 novembre 2025  nellanniversario della sua drammatica scomparsa, il documentario  “PasoliniMaestro Corsaro”. Cinquant’anni dopo la sua morte,  Pier Paolo Pasolini  continua a parlare al presente. Per celebrarne la figura,  Retequattro  propone in  seconda serata domani,  domenica  2 novembre 2025  nell’anniversario della sua drammatica scomparsa, il documentario  “Pasolini – Maestro Corsaro”: un viaggio diretto e potente nell’universo di uno degli intellettuali più influenti del Novecento italiano. Scrittore, regista, polemista, voce scomoda e lucidissima: Pasolini ha raccontato l’Italia con uno sguardo unico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

