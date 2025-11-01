Su che canale vedere in tv Paolini-Sabalenka WTA Finals 2025 | orario programma in chiaro streaming

Dopo la vittoria in doppio assieme a Sara Errani, Jasmine Paolini esordirà in singolare alle WTA Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita, nella seconda giornata, quella di domani, domenica 2 novembre: nel primo turno del Gruppo Stefanie Graf l’azzurra affronterà la numero 1 della Race, la bielorussa Aryna Sabalenka. Il match tra Paolini e Sabalenka si giocherà sul Center Court e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 13.00 italiane con il match di doppio del Gruppo Liezel Huber tra Gabriela DabrowskiErin Routliffe e Mirra AndreevaDiana Shnaider, ma inizierà in ogni caso non prima delle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

