studenti in usa per lo scambio culturale

"Abbiamo vissuto la vera vita americana, creando rapporti speciali con persone che vivono in una realtà completamente diversa dalla nostra", racconta Maria Sole, ancora emozionata dopo il viaggio in Florida. Per Marco è stata "un’esperienza fenomenale che mi ha insegnato a relazionarmi con persone di un’altra cultura". Noemi aggiunge: "Sono entrata in contatto con una cultura profondamente diversa e al ritorno il mio inglese è molto più fluido". Sono solo alcune delle testimonianze dei ragazzi del liceo "Giovanni da Castiglione", protagonisti del recente scambio linguistico e culturale con la West Boca School di Miami, esperienza che ha permesso loro di vivere per alcuni giorni la quotidianità di una scuola americana, ospitati dalle famiglie del posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

