Studentessa molestata dopo colloquio di lavoro | arrestato uomo a Lecce
La giovane aveva messo un annuncio su Facebook ed è stata contattata dal suo aguzzino. L’uomo è accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alma Olsson (Julia Roberts), professoressa stimata, si trova ad affrontare l'urlo di una studentessa, Maggie (Ayo Edebiri), che accusa il suo assistente, Henrik Gibson (Andrew Garfield), di averla molestata. Una situazione che scuote la sua vita, il suo passato, - facebook.com Vai su Facebook
Si fa aprire la porta per avere del latte, studentessa violentata dal vicino di casa a Pavia: arrestato 29enne - X Vai su X
Lecce, studentessa universitaria denuncia: «Violentata al colloquio di lavoro». Arrestato un 54enne - Accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni, originaria della provincia di Bari, un uomo di 54 anni di Surbo è stato arrestato ... Si legge su msn.com
Pubblica un annuncio per cercare lavoro, 20enne violentata dopo il finto colloquio - Un annuncio per cercare lavoro si è trasformato in un incubo per una donna di 20 anni residente a Bari. Come scrive msn.com