Studente cade per una violenta pacca sulla spalla e si frattura la famiglia chiede risarcimento da 100mila euro | il Tribunale chiarisce l’assenza di colpa della scuola

Orizzontescuola.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun automatismo nella sorveglianza, nessuna responsabilità quando il caso si rivela davvero imprevedibile: la sentenza del Tribunale di Perugia chiarisce che l’amministrazione scolastica non risponde di danni se ha adottato tutte le misure di vigilanza richieste. Un episodio di scuola trasforma la giurisprudenza in regola concreta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

