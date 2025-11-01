Stroncato da un malore a 24 anni | la madre lo trova morto nel letto
Era un volto noto anche nel Basso Garda, il povero Amine El Jamri. Aveva infatti frequentato la scuola alberghiera di Castiglione delle Stiviere, prima di trovare un posto di lavoro all’Iper Martinelli di Goito.Il giovane, appena 24 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, sempre a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
