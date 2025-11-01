Stromboli Liberty Lines replica alla Pro Loco su tariffe e orari aliscafi | Diffusi dati errati ecco come stanno le cose

Messinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Botta e risposta sui collegamenti marittimi a Stromboli. Prima l'attacco della Pro Loco che ha puntato il dito contro i prezzi dei biglietti, gli orari e le caratteristiche degli aliscafi. Adesso la risposta della Liberty Lines che parla di “dati errati” e fornisce la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Stromboli Liberty Lines Replica