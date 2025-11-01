"Ancora una volta un edificio comunale viene utilizzato come palcoscenico per messaggi politici di parte, senza che l’Amministrazione intervenga". La denuncia arriva da Veronica Verlicchi (La Pigna). Sulla facciata della Casa delle Donne di via Maggiore, edificio di proprietà del Comune, "oltre alla bandiera arcobaleno già stabilmente ed illegittimamente esposta da mesi, è ora apparso anche uno striscione con la scritta “Sostegno a Francesca Albanese ”. Un episodio grave, che conferma l’assenza di controllo da parte del Sindaco e della sua Giunta sull’uso degli immobili comunali, spesso concessi ad associazioni che si sentono legittimate a farne un uso politico e propagandistico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Striscione per Albanese esposto in un edificio pubblico"