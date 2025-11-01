Stretta dell' Agcom sui siti a luci rosse come funziona la verifica della maggiore età per accedere

Dal 12 novembre l’Agcom impone il controllo dell’età sui siti a luci rosse: ecco come funzionerà la verifica anonima e chi gestirà i dati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Stretta dell'Agcom sui siti a luci rosse, come funziona la verifica della maggiore età per accedere - Dal 12 novembre l’Agcom impone il controllo dell’età sui siti porno: ecco come funzionerà la verifica anonima e chi gestirà i dati ... Segnala virgilio.it

